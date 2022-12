Latvija ziedojusi vakcīnas jau 22 miljonu vērtībā. Potes iepirktas vairākiem gadiem

No vienas puses, protams, var teikt, ka kovids vairs nav problēma, un šobrīd slimošana ir iegājusi tādā nosacīti rāmā fāzē. Bet tai pašā laikā ik mēnesi no šīs slimības aizvien mirst vairāki desmiti cilvēku. Piemēram, novembrī miruši trīsdesmit deviņi cilvēki, no kuriem divdesmit deviņi – nevakcinēti. Senioru vakcinācijas līmenis, jo īpaši ar balsta vakcīnām pret kovidu, aizvien ir pārlieku zems, un būtiski atpaliekam no Rietumeiropas valstīm.