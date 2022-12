Porziņģim "double-double" kārtējā "Wizards" zaudējumā

Porziņģis svētdien laukumā pavadīja 37 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, divus no deviņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī piecas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, viens bloķēts metiens, divas kļūdas, divas piezīmes un trešais labākais +/- rādītājs komandā (+5).