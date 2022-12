Kārlis Lasmanis populārajā "Big 3" līgā spēlēšot arī nākamsezon

"No Amerikas atgriezos ar lielāku pārliecību par saviem spēkiem un to, ko varu izdarīt. Spēlējot un trenējoties kopā ar vienu no pasaules vadošajiem 3x3 basketbolistiem serbu Dušanu Bulutu, iemācījos no viņa to, kā jānovērtē tas, ko vari izdarīt, un ar kādu pārliecību jāpieiet katram treniņam un katrai spēlei. Tas man daudz palīdzēja," vērtē ventspilnieks.