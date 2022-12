Lionels Mesi pēc kļūšanas par pasaules čempionu gāzis vēl vienu iespaidīgu rekordu

"Pasaules čempioni! Par to esmu sapņojis tik daudz reižu. To vēlējos tik ļoti, ka joprojām nespēju noticēt. Liels paldies manai ģimenei, visiem, kas mani atbalstīja un visiem, kas mums ticēja. Vēlreiz parādījām, ka mēs, argentīnieši, kad cīnāmies kopā spējam sasniegt to, ko vēlamies. Šis ir visas komandas nopelns. Komanda ir pāri visām individuālajām personībām. Tā ir cīņa par kopīgu sapni, kas bija arī visu argentīniešu sapnis. Mēs to paveicām! Aiziet Argentīna! Tiksimies pavisam drīz," teikts Mesi "Instagram" ierakstā.