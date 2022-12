Zemgalē krāpnieki dažu dienu laikā pamatīgi "aptīrījuši" vairākus iedzīvotājus

Trešdien, 21.decembrī, Valsts policijas Dienvidzemgales iecirknī tika saņemta informācija no cita Jelgavas iedzīvotāja, kurš laika posmā no šā gada 4.novembra līdz 19.decembrim bija iesaistījies apšaubāmā investīciju kompānijā, kā rezultātā no viņa bakas konta izkrāpta nauda 17 300 eiro. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.