Atsevišķas slēpošanas trases atkušņa dēļ slēgtas

Tikmēr "Kamparkalna" tīmekļvietnē norādīts, ka, ņemot vērā, ka laika prognozes var mainīties, informācija par turpmāko darba laiku sekos. Pašlaik plānots, ka 24.decembrī "Kamparkalns" strādās no plkst.12 līdz 17, bet 25.decembrī - no plkst.10 līdz 22.

Publiskotā informācija liecina, ka "Reiņa trase" 24.decembrī strādās no plkst.10 līdz 16, bet 25.decembrī - no plkst.10 līdz 19.

"Milzkalns" tīmekļvietnē uzskaitīts, ka 24.decembrī tā darba laiks būs no plkst.10 līdz 17, 25.decembrī no plkst.11 līdz 22, bet 26.decembrī "Milzkalns" strādās no plkst.10 līdz 21.