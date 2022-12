VIDEO ⟩ "Kur jūs bijāt, kad viņš gāja sviestā?" UFC rupeklis Striklands asi komentē MMA leģendas neseno nāvi

Stefans Bonars lielā mērā ir viens no galvenajiem UFC popularitātes katalizatoriem. 2005. gadā realitātes šova "The Ultimate Fighter" pirmās sezonas finālā viņš tikās ar Forestu Grifinu, aizvadot vienu no visu laiku labākajām UFC cīņām. Šis duelis UFC deva organizācijai tobrīd tik ļoti nepieciešamo popularitātes grūdienu, jo tajā laikā UFC bija teju uz izputēšanas robežas.