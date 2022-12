"Beidziet kaunināt par zvanīšanu ātrajiem!" Sociālie tīkli vārās par ārkārtas situāciju NMPD

Arī šajā diskusijā iesaistās Liene Cipule: "Piemērs. Saulkrastos ir viena NMPD brigāde. Ja to nosūtīsim pie cilvēka ar temperatūru, kurš nav nedz sazinājies ar ģimenes ārstu, nedz iegādājies pretdrudža zāles, brigāde aizbrauks, nokonsultēs un rekomendēs doties pie ģimenes ārsta pēc darba nespējas lapas un receptes, jo slimnīcu vājiniekam nevajag. Pa to laiku Tūjā bērns aizrijās ar konfekti, bet Carnikavā notiek divu auto avārija, kurā ir 5 cietušie. Vienīgā Saulkrastu brigāde aizņemta. Uz avāriju, par brīnumu brīva, steidz brigāde no Limbažiem. Uz Tūju no Ainažiem. Abos izsaukumos nokavē. Tās ir tās izvēles. Ar vīrusiem slimo tūkstoši šobrīd.