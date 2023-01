VIDEO ⟩ Putina pils Novoogarjovā: "Privāta slimnīca, ledus arēna, pirts par miljardu rubļu"

Novoogarjovā arī atradās liela pirts, kas bija izgatavota no dārgiem materiāliem. Taču nevienam nekad neizdevās tajā nopērties.

"Piemēram, pirts tika izgatavota no lapegles, kas atvesta no Kanādas. Baļķu diametrs bija aptuveni 60 cm," stāsta Čekalijevs. "Pirts izmaksāja miljardu rubļu, taču naktī no 14. uz 15. martu, tā nodega - elektrības paneļa ugunsgrēka dēļ."