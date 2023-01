Skandāls. Katrīne Sauliete skarbi komentē Agritas Bindres izteikumus un atklāj nomelnojošu informāciju

Un es neesmu vainīga, ka Agrita nezina, no kurienes ir kompānija, kurā viņa strādāja, kas viņai bija darba devējs.

"Kad Agrita paziņoja par aiziešanu no kompānijas, mani pēdējie vārdi viņai bija, ka mani ir ļoti sāpīgi, ka viņa iet no mums prom, ka es viņu gaidu atpakaļ. Starp citu, Agrita man savu aiziešanu skaidroja ar to, ka viņai ir problēmas ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), kas brīdinājis par iespējamo sodu viņai. Tā vietā, lai ievērotu PTAC prasības, sakārtotu ierakstus sociālajos tīklos atbilstoši likumdošanai, viņa izvēlējās pamest šo darbu, nevis turpināt strādāt.