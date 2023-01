"Zināju, ka viņš ir tas īstais." Baiba Sipeniece-Gavare par attiecībām ar vīru

"Esmu ļoti daudz meklējusi informāciju par to, kas notiek ar cilvēku pēc 50, tai skaitā – saistībā ar intīmās dzīves tēmu. Un daudzas sievietes man ir teikušas – tad tikai viss sākas, jo tev ir pietiekoša pieredze, tu zini, ko gribi un kā to panākt. Un kā to visu līdz galam nodarīt labi.