Igaunijas militārais eksperts: Baltijas valstīm ir jābūt gatavām nākamajai Krievijas agresijai

"Mēs visi ar nepacietību gaidām Ukrainas un Krievijas kara beigas. Pastāv vispārpieņemts uzskats, ka, lai izbeigtu šo karu, Krievijai ir jāizved savs karaspēks no Ukrainas teritorijas. Tostarp no Austrumukrainas un Krimas. Mēs visi to vēlamies un ceram uz to.