"Es "Abbu" no "Boney M." nevaru atšķirt, ko es te daru?” Timrots par pimsākumiem darbā radio

"Es tāds pa vidu – gan jau kaut ko sajaukuši, nu nevar būt. Es "Abbu" no "Boney M." nevaru atšķirt, ko es te daru?” viņš atceras.

Timrots smejas, ka "Radio SWH" pirmsākumi bijuši diezgan smieklīgi – neviens nav zinājis, kādam īsti jābūt radio. “Es atceros, ka ziņas gāja minūtes piecpadsmit. Nebija, ko runāt, varēja mierīgi pieslēgties no Saeimas un piecpadsmit minūtes runāt. Nevienam nelikās, ka ziņas varētu beigt piecās minūtēs, ka jābūt kaut kādai struktūrai, formātam, – muļķības," atceras Timrots, kurš vēlāk norāda, ka radio joprojām ir potenciāls.

Kopā ar raidījuma vadītāju Jāni Šipkēvicu abi atminas, ka sākuma sastāvā pat bijis tā, ka uz radio nācis tas, kam bijis "brīvs", tomēr tāpat katrs dīdžejs vai raidījuma vadītājs atstājuši lielu iespaidu uz klausītājiem, izvēloties tā laika populārāko mūziku. "Radīja to, kas ir tagad, – to apritē esošo mūziku, jo visi gribēja vienu un to pašu, bet tajā laikā varēja spēlēt pilnīgi ko pagadās, jebkādā secībā, darīt jebko – ziņas laist, muldēt starp dziesmām, kaut kādus raidījumus veidot.