"Bija jākļūst par urbānu oāzi." Spoku pilsēta Kanādā, kur joprojām deg gaisma

Pilsētas ekonomiku reiz balstīja metāls molibdēns, kas tiek izmantots tērauda ražošanā. 1970. gados tā vērtība sāka strauji pieaugt, tāpēc uzņēmums "Amax Canada Development" nolēma to iegūt vairāku simtu kilometru attālumā no Vankūveras. Tomēr bija viena problēma – šī teritorija bija ļoti nomaļa, tālu no jebkuras lielākas pilsētas, turklāt to neaizsniedza neviens ceļš.