Latvijā 20% iedzīvotāju prognozē ienākumu pieaugumu šajā gadā

Ienākumu pieaugumu visbiežāk sagaida iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 (31%) un iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 (28%) gadiem.

Savukārt personīgo ienākumu samazināšos biežāk prognozē respondenti vecumā no 50 līdz 59 (25%) un iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 (28%) gadiem.

No pesimistiskāk noskaņotajiem respondentiem vairāk nekā puse paredz, ka viņu ienākumi samazināsies par vairāk nekā 10%, savukārt pārējie prognozē ienākumu samazināšos par mazāk nekā desmito daļu.

Tajā pašā laikā 15% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka viņu ģimenes finanšu stāvoklis pēdējā gada laikā ir uzlabojies. Visbiežāk tā norāda respondenti vecumā no 30 līdz 39 gadiem (24%), bet visretāk - iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (6%) un iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem (10%).