Kā vienu no CVK priekšsēdētāja amata kandidātiem izskata Kristīni Saulīti

Ar Valsts prezidentu šodien tikās arī Saeimas frakcijas "Apvienotais saraksts" (AS) deputāti. Kā aģentūrai LETA norādīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS), pārrunāto jautājumu loks bija plašs, sākot ar drošību un beidzot ar labklājību.

Smiltēns atzīmēja, ka tikšanās laikā runāts arī par CVK. Politiķa ieskatā, iespējams, patlaban ir jānotiek ne tikai vadības maiņai, bet arī jābūt diskusijai par CVK vietu, lomu un to, kā tā iekļaujas kopējā institucionālajā kartējumā. Saeimas priekšsēdētājs sacīja, ka arī AS plāno tikties ar iespējamo kandidāti uz CVK priekšsēdētāja amatu Saulīti, tomēr plašāka diskusija par to vēl ir priekšā.