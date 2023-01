Krimināllieta pret četriem bijušajiem "LDz" valdes locekļiem, tostarp Magoni, nodota tiesai

Prezidentu padome LDz pastāvēja deviņus gadus, no 2010. gada septembra līdz 2019. gada oktobrim. Tā bija struktūrvienība, kurai mākslīgi tika nodalītas un piešķirtas kapitālsabiedrības valdes funkcijas, proti, Prezidentu padomes pienākumi jau ietilpa kapitālsabiedrības valdes kompetencē, par kuru valdes locekļi saņēma atlīdzību. 2019. gada 17.oktobrī LDz valde pieņēma lēmumu, ar kuru izbeigta Prezidentu padomes darbība.

Prezidentu padomes pastāvēšanas laikā līdz 2015. gadam uzņēmuma valdes priekšsēdētājs bija Uģis Magonis , bet no 2016. gada līdz 2019. gadam Bērziņš, kurš bija LDz valdes loceklis kopš 2011. gada.

Uzņēmuma valdē Prezidentu padomes pastāvēšanas laikā no 2008. līdz 2019. gadam darbojās arī Aivars Strakšas, no 2016. līdz 2020. gadam Ainis Stūrmanis, un no 2011. līdz 2019. gadam - Ēriks Šmuksts.