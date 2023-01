Kristaps Zutis ar draudzeni ierīkojuši savu mīlas ligzdiņu

Par to, ka abi satuvinājušies, varēja noprast jau pēdējo pusgadu, kad abi apmeklēja ne tikai kopīgus publiskus pasākumus, bet arī darbojās kopīgā projektā.

Zutis izrādīs, kā notiek viņa boksa treniņi, kuros piedalās arī Elīna, cik meistarīgi izdodas tikt galā ar abu suņu meiteņu audzināšanu, kā arī to, kā skaudrie bērnības notikumu noveduši viņu līdz palīdzēšanai citiem un aktīvai dalībai labdarības projektos. Nokļūsim arī Kristapa dzimtajā Sabilē un izzināsim viņam tik tuvās romu kultūras aizkulises. Bet Elīna padalīsies ar sava biznesa noslēpumiem un to, ko patiesībā nozīmē būt vienai no populārākajām tiktokerēm Latvijā.