Kamaniņu izlases treneris Kivlenieks: Eiropas čempionātā esam gatavi vēl labākiem rezultātiem

Pēc Eiropas čempionāta būs pārtraukums kalendārā, bet no 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā. Turpinājumā sportisti paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim.