Siltā ziema nesusi Eiropai labas ziņas Kremļa sāktajā gāzes karā

Tiek norādīts arī uz citiem labvēlīgiem faktoriem – Eiropā palielinājusies enerģijas izstrāde no atomelektrostacijām, kā arī vēja stacijām, jo janvāra sākums Eiropā ir visai vējains.

Vācijas faktors

Eiropas ekonomikas dzinējspēks un galvenais rūpniecības centrs Vācija pēdējos gados tikai palielināja savu atkarību no Krievijas gāzes un bija gatava pat dubultot piegādes, spītīgi pieturoties pie "Nord Stream 2" projekta.

No otras puses, Krievija zaudē savu lielāko un bagātāko klientu Rietumos. Vēl 2021. gadā vācieši importēja 52% no sev nepieciešamās gāzes no Krievijas. Pērn šī proporcija samazinājās līdz 22%. Par lielāko gāzes piegādātāju Vācijai kļuva Norvēģija (33%).