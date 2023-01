“Septiņu gadu vecumā mani seksuāli izmantoja mammas brālis.” Marikas stāsts

"No malas neviens nevarētu pateikt, ka neesam normāla ģimene," LTV rubrikā "Dzīvei nav melnraksta" saka Marika. "Bieži vien, nākot no skolas, sev jautāju: kāpēc es? Kāpēc es piedzimu, ko es tādu izdarīju? Par ko es esmu pelnījusi to visu?"