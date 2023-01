"Stāsts par cilvēkiem, kas nevarēja pat iztēloties, kas ir karš." Jauns seriāls par kara sākumu Ukrainā

Seriāla varoņus visus vieno izdzīvošanas instinkts, bailes un neziņa par savu ģimenes locekļu atrašanās vietu un drošību. Šis būs stāsts par to, kā cilvēki iemācās pielāgoties neparastām situācijām un izdzīvot, par to, kā bailes nomaina niknums un pēc tā – izmisums. Katrs no mums uz šādu situāciju reaģē citādi: kādam iestājas panika, kāds ieslīgst apātijā, cits dodas cīņā, bet citi mirst klusumā, izmisumā un badā.