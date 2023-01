VIDEO ⟩ Porziņģim 21 punkts zaudējumā pret savu bijušo komandu

Porziņģis spēlēja 34 minūtes un 32 sekundes, realizējot divus no 11 divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četri noteikumu pārkāpumi, kā arī +/- rādītājs -4.