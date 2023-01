Kuleba: Piecas valstis gatavas nodot Ukrainai tankus "Leopard 2"

Viņš sacīja, ka Ukraina "objektīvi ir pussoli no tanku tēmas atrisinājuma".

"Franči deva pirmo, teiksim tā, triecienu šim mūrim ar vieglo riteņu tanku (..) Franči ir malači, viņi spēra pirmo soli. Pēc tam - poļi (..) Bet [tanku] "Leopard" apsolīšana ir otrs šāds solis. Tas pamudināja citas valstis, kas pirms tam sēdēja klusi un mums čukstēja, ka ir gatavas nodot "Leopard", iznākt un pateikt: mēs principā arī esam gatavas to izdarīt," teica Kuleba.

Viņš kā piemēru minēja Somiju, kas jau ir paziņojusi par gatavību nodot Ukrainai tanku partiju, lai gan nelielu, ņemot vērā draudus no Krievijas puses.

"Es zinu vēl vismaz trīs valstis, kas ir gatavas to izdarīt, bet par to vēl nerunā, jo grib to pateikt skaļi, tikai esot simtprocentīgi pārliecinātas, ka vācieši iznāks un pateiks: mēs esam par," piebilda Kuleba.