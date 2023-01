Eiropā gāzes cena krīt, bet Latvijā apkures rēķini ievērojami pieaug. Kāpēc?

Lielu daļu siltuma uzņēmums gan nevis ražo pats, bet iepērk no "Latvenergo" lielajām termoelektrostacijām. To darbināšanai "Latvenergo" izmanto gāzi, kas pirkta pagājušajā gadā vidēji par 130 līdz 140 eiro par megavatstundu, norāda uzņēmuma valdes loceklis Dmitrijs Juskovecs. Tas gandrīz divas reizes pārsniedz šā brīža gāzes cenu biržā. Juskovecs norāda – kamēr dārgākā gāze nebūs iztērēta, siltuma ražošana lētāka nekļūs: "Tas ir atkarīgs primāri no vēsturiski iepirktās dabasgāzes jebšu “dārgās” gāzes izstrādes ātruma. Siltajās ziemās mēs izstrādājam gāzi mazliet lēnāk. Līdz ar to tieši kurā brīdī mēs sasniegsim nosacīti jauno, lētāko gāzi, grūti pateikt, bet tajā brīdī mēs arī iesim ar tarifa samazinājumu." Juskovecs neizslēdz, ka ražošanas tarifu vēl varētu samazināt arī šajā apkures sezonā.