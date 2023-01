Koalīcijā atšķirīgas domas par valsts uzņēmumu peļņas izmantošanu

Politiķi solījuši papildu budžeta finansējumu sportam, lai segtu iepriekš no ziedojumiem plānotos izdevumus. Tomēr saņēmēju loks un summas gan atšķirsies. “Es uzskatu, ka tam ir jābūt citādāk, un man liekas, ka pats svarīgākais - tas naudas sadales veids, kā tas ir noticis, un resursu, no kura tas ir ņemts, nav pieņemams šobrīd. (..) Tā ideja ir, ka mēs pakāpeniski pārejam, jo, ņemot vērā, ka budžets varētu būt tikai no pirmā aprīļa, tad, lai būtu šī pareizā pāreja ar skaidriem kritērijiem, ka tas varētu būt tātad no 2024.gada 1.janvāra, tātad – no jaunā budžeta,” saka izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).