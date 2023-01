"Atstāja kolēģiem zīmīti." Aktrise Inga Misāne-Grasberga pamet darbu Nacionālajā teātrī

Kā žurnālu "Kas Jauns" informē teātra pārstāve Lolita Grāvīte, ar paziņojumu par aiziešanu no štata Misāne-Grasberga klajā nākusi gada nogalē un ar teātri panākta vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu no šā gada 1. janvāra.

Grāvīte apgalvo, ka nekādu nesaskaņu vai domstarpību nav bijis, aktrise aizgājusi no darba, jo pati vēlējusies ko mainīt savā dzīvē. "[..] Viņa saprata, ka vairs to nevēlas. Pērn decembra sākumā viņa atnāca, izrunājās, iesniedza atlūgumu un

Vaicāta par negaidītajām pārmaiņām un aiziešanu no darba teātrī, Inga Misāne-Grasberga ļauj nojaust, ka lēmuma pieņemšana gluži tāpat vien nav notikusi un šim solim viņa centusies sadūšoties jau krietnu laiku.

Inga uzskata: "Nevajag baidīties no pārmaiņām, jo pārmaiņas mūs tikai skolo un neļauj iesūnot." Viņa gan atzīst, ka lēmums iet prom no teātra ir nācis smagi. “Tas ļoti, ļoti ilgi manī iekšā bija gruzdējis, veidojies un kūleņojis. Nebija viegli. To bija ļoti grūti izdarīt. Arī tāpēc, ka man ir ļoti daudzi kolēģi, kas ir mīļi... Un man šī radošā vieta patika. Arī mans vīrs aizvien tur strādā," domīgi teic aktrise.