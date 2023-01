Ropažos, Muceniekos, Zaķumuižā, Silakrogā un Olainē janvārī pieaugs siltumenerģijas tarifi

"Olaines siltums un ūdens" siltumenerģijas tarifi stāsies spēkā 23.janvārī un būs 193,41 eiro par MWh jeb par 70,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd kopš 2022.gada 1.maija piemēroto tarifu. Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (dabasgāze) un iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu. Komersanta iepirktā siltumenerģija veido 70% no kopējās siltumtīklos nodotās siltumenerģijas. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifu apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 113,34 eiro par MWh.

Savukārt "Salaspils siltuma" siltumenerģijas tarifs no 1.februāra būs 89,25 eiro par MWh jeb par 4,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš šī gada janvāra. Siltumenerģijas tarifu pieaugums saistīts ar kurināmā (šķeldas) cenas pieaugumu, konkursa kārtībā noslēdzot jaunu līgumu par šķeldas iegādi. No kopējā lietotājiem nodotā siltumenerģijas daudzuma "Salaspils siltums" 59,9% saražo, izmantojot šķeldu. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 78,63 eiro par MWh.