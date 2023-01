"Esmu biseksuāla. Man ir vīrs un divi bērni." Ģimenes mātes atklātas pārdomas

Tāpat arī ikviens vecāks ar bērnu piedzimšanu zaudē iepriekšējo sevis versiju. Tagad esmu pavisam cits cilvēks. Es nekad vairs nebūšu tāda, kā biju. Vienmēr esmu bijusi biseksuāla sieviete un lepojusies ar to. Esmu iekļāvusies dažādās dīvainās sociālajās grupās. Bet tagad jūtos tik tālu no šīs savas pagātnes versijas, it īpaši tagad, kad vairāk nekā piecus gadus esmu precējusies ar vīrieti un man ir divi bērni.