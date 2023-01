Stendes tilta remontdarbu laikā vairāki reģionālo starppilsētu autobusu reisi iebrauks arī Pastendē

Izmaiņas attieksies uz maršruta Nr. 7990 Talsi-Stende-Spuņupe-Rīga reisu, kas no Pastendes izbrauks plkst.6.35, maršruta Nr. 7511 Talsi-Ugāle-Ventspils reisu, kas no Pastendes izbrauks plkst.7.01, maršruta Nr. 7990 Rīga-Spuņupe-Stende-Talsi reisu, kas no Pastendes izbrauks plkst.18.55, maršruta Nr. 7948 Rīga-Dubulti-Tukums-Talsi-Ventspils reisu, kas no Pastendes izbrauks plkst.20.45, un maršruta Nr. 7948 Ventspils-Talsi-Spuņupe-Rīga reisu, kas no Pastendes izbrauks plkst.21.16.