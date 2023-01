Nākamais lielais tehnoloģiju evolūcijas solis: kas ir metaverss?

Metaversu visbiežāk dēvē par virtuālo 3D pasauli vai virtuālā realitātē balstītu nākotnes internetu (pretēji divdimensionālai interneta pieredzei). Tas tiek dēvēts arī par nākamo lielo tehnoloģiju evolūcijas soli un nākamo digitālās transformācijas vilni. Metaverss ir agrīnā tapšanas stadijā, līdz ar to rezultātu ir grūti prognozēt. Pastāv dažādi viedokļi par to, kāds tas izskatīsies un uz kādām tehnoloģijām balstīsies. Vai nākotnē mūs sagaida viena kopīga decentralizēta virtuālā telpa vai arī atsevišķu metaversa projektu kopums? Domas dalās arī par to, cik lielas pārmaiņas tas ienesīs mūsu dzīvē.