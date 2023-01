VIDEO ⟩ "Veido viltus profilus." Brīdina par daudzbērnu māti no Cēsīm, kas vairākkārt lūdz palīdzību

"Cilvēki, esam uzmanīgi. Atkal aktīvi uzdarbojas Alise M. no neīstiem profiliem, liek dažādus maldinošus ierakstus, cenšas izmānīt no cilvēkiem sev labumu. Būsim modri! Pie viņas ieraksta bilde ņemta no interneta. Tie nav viņas bērni," brīdina Pipars.