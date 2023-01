VIDEO un AUDIO ⟩ "Valstij viss nav jāatbalsta." Daugavietis par Latvijas sporta saimes politiku un nākotni

"Izdabāt visiem nav iespējams. Daudzi runā par Siguldas ledus trasi. Neesmu no tiem, kas grib to uzspridzināt. Pats esmu no Siguldas, bērnībā viena no mūsu ģimenes aktivitātēm bija apmeklēt tur notiekošās sacensības. Taču jābūt aprēķiniem, cik daudz šī trase atdod atpakaļ tautsaimniecībai. Ja aptuveni aprēķini liecina, ka bilance ir pozitīva vai vismaz tiek atgūtas ieguldītās investīcijas, varam turpināt uzturēt trasi no valsts līdzekļiem. Ja mēs redzam, ka trase nāk par labu Siguldas uzņēmējdarbībai, varbūt jāmeklē finansējuma modelis pašvaldībā. Ja trasei nav iespējams sevi uzturēt ne vienā, ne otrā veidā, tad jāmeklē privātie resursi. Valstij uzturēt trasi vai kādu citu objektu, kas nes zaudējumus - tā nav atbildīga saimniekošana."