Sociālā dzīve/nāve ⟩ "Mūžīgi mēs nedzīvojam neviens." 97 gadus vecās Marijas stāsts

Lai arī Marija ir pārliecināta, ka mūžīgi neviens nedzīvosim un "dzīve ir dzīve", bail esot no pēkšņas nāves. "Ka man uzbrauktu mašīna… Nē… Garš mūžs ir nodzīvots..."

Ieteikums 20 gadus vecai sev

Marija uzskata, ka savu dzīvi ir labi virzījusi, un novēl to darīt katram - vadīt savu dzīvi. Ieteikuma sev vietā seniore kavējas atmiņās par skolas laiku.

"Es Latgalē, Atašienē, pabeidzu skolu, pilī bija tā skola – brāļu Skrindu pamatskola. No manas mājas bija aptuveni divi kilometri jāiet. Nu un tālāk es biju Varakļānu valsts ģimnāzijā. Tas ir no Atašienes 30 kilometrus. Vai ar vilcienu varēja braukt. Bet tad bija jādomā, kā no stacijas līdz ģimnāzijai tiek. Lai gan – tur bija fūrmaņi. Latvijas laikā bija viss nokārtots tā.