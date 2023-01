95. reizi nosaukti nominanti ASV Kinoakadēmijas balvām "Oskars"

Amerikāņu zinātniskā fantastikas komēdija, kuras režisori un scenārija autori ir Dens Kvans un Denjels Šeinerts, nominēta balvai arī kategorijā "Labākā filma", kur tā sacentīsies ar Mārtina Makdonas "Inišerinas Banšijas" (The Banshees of Inisherin), Stīvena Spīlberga "Fabelmans" (The Fabelmans), Toda Fīlda biogrāfisko drāmu "Tara" (Tara), Džozefa Kosinska asa sižeta darbu "Top Gun: Maveriks", (Top Gun: Maverick), Deivida Kamerona fantāziju "Avatars: Ūdensceļš" (Avatar: The Way of Water), Baza Lurmena laikmeta eposu "Elviss" (Elvis), Edvarda Bergera veidoto Ē.M. Remarka romāna ekranizāciju "Rietumu frontē bez pārmaiņām" (All Quiet on the Western Front), Sāras Pollijas laikmeta drāmu "Sievietes, kuras runā" (Women Talking) un Rūbena Estlunda ekscentrisko tikumu kritiku "Skumju Trīsstūris" (Triangle of Sadness).