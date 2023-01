Pāvests Francisks: Būt homoseksuālam nav noziegums

Pāvests Francisks intervijā ziņu aģentūrai "The Associated Press" nosodījis "netaisnīgos" likumus, kas par homoseksualitāti atzīst par krimināli sodāmu, raksta "The New York Times". Viņš piebildis, ka Romas katoļu baznīcai būtu jādara vairāk, lai izbeigtu šādu likumdošanu. Pāvests arī teicis, ka bīskapiem būtu laipni jāuzņem LGBTQ cilvēkus baznīcā, īpaši valstīs, kur pastāv šādi likumi.