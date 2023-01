Aparjodam piektā vieta sprintā pasaules čempionātā kamaniņu sportā

16 sieviešu ekipāžas un 21 vīriešu divnieks no 20 valstīm.

Latviju Vācijā pārstāv 17 sportisti, no tiem seši juniori, kuri pēc junioru pasaules kausa sezonas pievienojušies pieaugušo izlasei.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi - Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.