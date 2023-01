Martina Dukura trenētais Vestons kļuvis par pasaules čempionu

Labākais no vāciešiem olimpiskais čempions Kristofers Grothērs ieņēma vien desmito vietu, uzvarētājam zaudējot 4,14 sekundes.

No 24.janvāra līdz 5.februārim notiek pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu, kur no 12. līdz 19.februārim notiks pēdējais posms, bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.