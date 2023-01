Paredzēts būtiski palielināt vairāku CSDD maksas pakalpojumu cenu

Tāpat būtisks pieaugums no 300 eiro līdz 500 eiro paredzēts par valsts reģistrācijas numuriem, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ciparu simboli ir "0". CSDD nodrošina transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem iespēju izvēlēties transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus gan CSDD klientu apkalpošanas centros, gan arī CSDD nodrošinātajos e-pakalpojumos no nākamās sērijas numura zīmēm, bet pieprasījums pēc šiem numuriem ir būtiski lielāks par pieejamo minēto numuru skaitu. Šādi numuri tiek izvēlēti un pasūtīti transportlīdzekļu reģistrācijai dažu minūšu laikā pēc to piedāvāšanas CSDD e-pakalpojumos. To cena jau tika paaugstināta, taču joprojām šādas numura zīmes tiek izvēlētas dažu minūšu laikā, kas liecina, ka noteiktā pakalpojuma cena joprojām ir pietiekama zema, lai pieprasījums nemazinātos.