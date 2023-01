Skandāls Daugavpils Universitātē: Aizdomas par regulāra iepirkumu uzvarētāja saikni ar rektora vietnieku

Aizdomās tiek turēta gan firmas valdes locekle un oficiālā īpašniece, gan vēl divi aizturētie, kuru saiknes ar "LR pro" ir slēptākas. Abi ir no Rimvidu-Mickeviču ģimenes: māte-grāmatvede Marija un dēls Jans, bijušais DU senators un tuvs Kudiņa draugs.

Pirms gada Kudiņš nonāca Daugavpils reģionālas slimnīcas padomes priekšsēdētāja amatā. Savukārt kandidējot Saeimas vēlēšanās no Apvienotā saraksta (AS), viņš spēja no desmitās vietas Latgales sarakstā pacelties uz piekto, tomēr parlamentā netika.