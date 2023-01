Jūtīgākā NBA leģenda? O'Nīls jau kārtējo reizi iesaistījies konfliktā ar mūsdienu basketbola zvaigzni

O'Nīls "NBA On TNT" raidījumā "Inside The NBA" regulāri ar nicinošiem komentāriem vēršas pie mūsdienu basketbola zvaigznēm. Tāpat viņš lielākoties jebkāda veida kritiku no kolēģiem (Ērnija Džonsona, Čārlza Bārklija un Kenija Smita) nekavējoties uztver ar agresīviem izteikumiem, bieži vien draudot pat ar fizisku vardarbību.