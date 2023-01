Skandāls Daugavpils Universitātē: no amatiem atkāpjas divi padomes locekļi

Kā fundamentālu problēmu Balode-Andrūsa saskata "padomes locekļu interešu konfliktu". Pēc viņas vārdiem, jau pirmajā sēdē 2022. gada 16. martā ticis aktualizēts jautājums par iespējamo interešu konfliktu diviem no trim senāta ievēlētajiem padomes locekļiem, bet atbilstoši labas pārvaldības principiem, padomes locekļiem ir jāizvairās ne tikai no esošiem, bet arī no iespējamiem interešu konfliktiem.