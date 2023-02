ASV jaunajā Ukrainas palīdzības paketē būs tālākas darbības raķetes, norāda avoti

Daļa paketes, kas varētu būt 1,725 miljardus dolāru vērta, tiks finansēta no Ukrainas drošības atbalsta iniciatīvas (USAI), kas ļauj prezidenta Džo Baidena administrācijai saņemt bruņojumu no industrijas, nevis ASV bruņojuma krājumiem.

USAI finanses tiks novirzītas, lai iegādātos jaunus ieročus - no zemes palaižamas maza diametra bumbas (GLSDB), ko ražo uzņēmums "Boeing Co". To darbības rādiuss ir 150 kilometri.