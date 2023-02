Porziņģis netiek iekļauts starp NBA Visu zvaigžņu spēles rezervistiem

Tāpat ir zināmi arī abu vienību sākumsastāvi. Līdzās Džeimsam NBA Rietumu konferences starta piecniekā iebalsoti Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", Zaions Viljamsons no Ņūorleānas "Pelicans", Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors" un Luka Dončičs no Dalasas "Mavericks", bet Austrumu konferencē kopā ar Adetokunbo piecniekā ir arī Kevins Durents no Bruklinas "Nets", Džeisons Teitams no Bostonas "Celtics", Donovans Mičels no Klīvlendas "Cavaliers" un Kairijs Ērvings no "Nets".