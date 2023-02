Nodokļu maiņa, valsts parāds un atbalsts iedzīvotājiem. Finanšu ministrs komentē nodokļu politiku

Ik pa laikam dažādas nozares prasa sev samazināt PVN likmi. Kā jūs uz to raugāties?

Manuprāt, ļoti pamācošs piemērs bija Vācija, kas Covid-19 laikā mēģināja operēt ar nodokļiem degvielai, tos samazinot, bet viņi ļoti ātri redzēja, ka benzīntankos no tā nekas nemainās.

Respektīvi, par PVN nodokļu samazināšanu priecājas mazumtirgotāji, kas to iekļāva peļņā. Ja mēs rūpīgāk iedziļināsimies Latvijas eksperimentā ar PVN likmes samazināšanu Latvijai raksturīgajiem dārzeņiem, tad no tā arī nav ieguvumu, proti, ja salīdzinātu piparu cenas Tallinā un Rīgā, tad cena no tā nav mainījusies.