FOTO un VIDEO ⟩ Noskaidroti 24. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla uzvarētāji

Šogad ledus mākslas darbus par tēmu "Senās dievības" veidoja 30 profesionāli tēlnieki no 12 valstīm: Indonēzijas, Mongolijas, Čehijas, Lielbritānijas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Īrijas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas un Latvijas.

Žūrijas simpātiju balvu par individuālo skulptūru ieguva Viačeslavs Boreckis no Polijas un Ainars Zingniks no Latvijas. Žūrijas simpātiju balvu par komandu skulptūru ieguva Latvijas pārstāvji Zīle Ozoliņa-Šneidere un Ainars Zingniks, kā arī Tautvils Povilionis un Marijus Petrausks no Lietuvas.