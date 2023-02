Eksperti divas iedzīvotāju grupas mudina pēc iespējas ātrāk pārskatīt savu pensiju plānu

Daļa no ikviena ekonomiski aktīva iedzīvotāja ienākumiem veiktajām sociālajam iemaksām tiek uzkrāta attiecīgā cilvēka pensiju otrā līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Pensiju otrajā līmenī tiek uzkrāti 6% no ienākumiem, kas kopumā var veidot būtisku naudas summu. Pensijas daļa, kas vecumdienās tiks saņemta no pensiju otrā līmeņa, ir atkarīga no tā, cik labi uzkrājums ticis pārvaldīts, kā arī, cik atbilstošs pensijas plāns tika izvēlēts - vai tas atbilst gan cilvēka vecumam konkrētajā laika posmā, gan vēlmei uzņemties riskus, skaidro "Luminor Bank" pārstāvji.