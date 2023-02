Rimšēvičam vēl viena apsūdzība. Šoreiz saistībā ar viltotu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu

"De Facto" par jaunu izmeklēšanu pret Rimšēviču neoficiālas ziņas bija jau pirms gada, taču Latvijas Bankas bijušais prezidents to noliedza. 2022. gada februārī vaicāts, vai viņš gadījumā neesot liecinājis arī lietā par iespējamu Covid-19 sertifikāta pirkšanu, vai arī pats tādu pircis, Rimšēvičs lakoniski atbildēja: "Neesmu."

Tomēr pagājušā gada nogalē lieta no Valsts policijas nonāca prokuratūrā, kur raidījumam "De Facto" oficiāli apstiprināja: lieta ir par prettiesisku labumu došanu personai, lai tā izdarītu kādu nelikumīgu darbību, un par, iespējams, viltota dokumenta izmantošanu. Neilgi pēc tam lietā celta un Rimšēvičam izsniegta apsūdzība.

Tomēr Rimšēvičs to aizvien noliedza arī šonedēļ. Uz lūgumu komentēt raidījuma informāciju, ka viņam ir izsniegta apsūdzība par viltota vakcinācijas sertifikāta izmantošanu, bijusī amatpersona atbildēja: "Nav man izsniegta, nezinu neko tādu!"

No precizējošiem jautājumiem Rimšēvičs izvairījās – vispirms mēģinot aizbēgt no "De Facto" kameras, bet vēlāk skaidrojot, ka nevēlas neko stāstīt, jo tas netikšot parādīts televīzijas ēterā: "Es jau jums visu varu izstāstīt, bet jūs jau neko neieliksiet, saprotiet? Tur jau tā problēma. (..) Es jums saku – es jums izstāstīšu visu, bet jūs neko neieliksiet no tā. (..) Nu, lai mums viss tas pabeidzas, vai ne, un tad, kā saka, domāsim. Šobrīd komentāru nav."