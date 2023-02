"Slinki, kaut kas nav, citu kleitu un bingo!" "Citi zēni" solists vērtē visu "Supernovas" pusfinālistu uzstāšanās

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka pēc pirmā pusfināla kļuva zināms, ka finālam kvalificējas: Markus Riva ar dziesmu "Forever", Alise Haijima ar dziesmu "Tricky", "24. Avēnija" ar kompozīciju "You Said", RAUM ar skaņdarbu "Fake Love", AVÉI ar skaņdarbu "Let Me Go", Toms Kalderauskis ar skaņdarbu "When It All Falls", Artūrs Hatti ar skaņdarbu "Love Vibes", "Sudden Lights" ar skaņdarbu "Aijā", Patrisha ar dziesmu "Hush", Luīze ar dziesmu "You To Hold Me".