Aprēķināts, cik Latvijai izmaksās alternatīvais dienests pirmajai iesaucamo grupai

AM padotības iestādēm nav iespējas nodrošināt naktsmītnes vai ēdināšanu, līdz ar to šie izdevumi būtu sedzami no privātiem līdzekļiem. Iespēju robežās VAD departaments izskatīs jauniešus norīkot VACD tuvāk to dzīves vietai, tādējādi samazinot izmaksas par transportu vai ēdināšanu.